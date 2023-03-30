Этнографические ярмарки откроют на турмаршрутах Сочи

Они появятся на объектах «33 водопада» и башня на горе Большой Ахун.

В Сочи для туристов подготавливают множество развлечений и программ. Так, на курорте этим летом будут работать 165 объектов турпоказа. Впервые заработают этнографические ярмарки на двух туристических маршрутах.

- Они появятся на объектах «33 водопада» и башня на горе Большой Ахун. Гости познакомятся с богатой культурой наших нацобщин через местную кухню, обычаи и творчество, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Стоит отметить, что администрация сохраняет уникальные памятники природы. Прилегающую инфраструктуру постоянно развивают.