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НовостиОбщество30 марта 2023 8:20

Этнографические ярмарки откроют на турмаршрутах Сочи

На курорте будут работать 165 объектов турпоказа
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Они появятся на объектах «33 водопада» и башня на горе Большой Ахун.

Они появятся на объектах «33 водопада» и башня на горе Большой Ахун.

В Сочи для туристов подготавливают множество развлечений и программ. Так, на курорте этим летом будут работать 165 объектов турпоказа. Впервые заработают этнографические ярмарки на двух туристических маршрутах.

- Они появятся на объектах «33 водопада» и башня на горе Большой Ахун. Гости познакомятся с богатой культурой наших нацобщин через местную кухню, обычаи и творчество, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Стоит отметить, что администрация сохраняет уникальные памятники природы. Прилегающую инфраструктуру постоянно развивают.