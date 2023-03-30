В Краснодаре появились первые предложения продать QR-код в Японский сад

В Краснодаре 30 марта открыли Японский сад Фото: t.me/sad_yaponskiy_krd

В Краснодаре предприимчивые жители решили продавать QR-коды для посещения Японского сада. Первые предложения появились в комментариях к постам в соцсетях.

- Продам QR-код на 18:30, - написал один из пользователей в telegram-канале.

Многих пользователей возмутило такое предложение.

- Да уж, люди не перестают удивлять своей дикостью, - прокомментировали жители.

- Следующий шаг – «Авито» - шутят многие.

Напомним, вход в долгожданный Японский сад, который открыли 30 марта, абсолютно бесплатный. Но для посещения необходим специальный QR-код на определенное время. Оформить его можно на официальном сайте, предварительно зарегистрировавшись.