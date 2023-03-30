За сутки с выздоровлением выписаны 480 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 205 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 13 детей, самому младшему из которых месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, в Краснодаре получено 76 положительных результатов, в Сочи - 15, в Курганинском – девять, в Новороссийске и Тимашевском районе – по восемь. По шесть пациентов прибавилось в Армавире и Кущевском муниципалитете, по пять – в Кавказском, Лабинском, Павловском, Северском и Анапе, по четыре - в Абинском, Калининском, Кореновском, Красноармейском.

В Белоглинском, Гулькевичском, Динском, Мостовском, Тбилисском районах зарегистрировано по три новых случая, в Апшеронском, Крыловском, Новопокровском, Туапсинском и Усть-Лабинском, Горячем Ключе и Геленджике - по два.

- В Белореченском, Брюховецком, Каневском, Крымском, Славянском, Староминском и Темрюкском районах по одному заболевшему, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки на Кубани с выздоровлением выписали 480 пациентов.

- На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 1475 человек, в стационарах - 306, - уточнили в краевом минздраве.