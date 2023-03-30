В Краснодаре в день открытия Японского сада разобрали все QR-коды для посещения

В Краснодаре открыли долгожданный Японский сад Фото: t.me/sad_yaponskiy_krd

В Краснодаре 30 марта открылся долгожданный Японский сад. Двери на территорию открыли рано утром. А на официальном сайте сада стала доступна регистрация пользователей.

Она необходима для получения специального QR-кода. По ним можно пройти на территорию Японского сада в определенные часы. Всего же одновременно здесь могут находиться не более 200 человек.

К слову, в первый день работы сада доступные QR-коды разобрали за пару часов. В настоящее время свободных кодов нет.

Напомним, площадь Японского сада достигает 7,5 гектара. Протяженность пешеходных троп превышает 3,5 километра. На территории подготовили 26 локации, высадили 6,7 тысячи деревьев, 5,9 тысячи кустарников и 280 тысяч цветов.