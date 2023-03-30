На автодроме Сочи пройдут гонки в рамках Кубка России 1 апреля

Впервые кольцевой сезон откроется длинной гонкой в статусе Кубка России.

На Автодроме Сочи 1 апреля стартует кольцевой сезон гонок. Мероприятие будет впервые проходить в рамках Кубка России.

Два десятка экипажей на кузовных автомобилях (от демократичных Kia Rio класса S1600 до мощных Ferrari и Mercedes-AMG категорий GT4 и GT3) и специально сконструированных спортпрототипах проведут на формульной трассе три часа.

- Впервые кольцевой сезон откроется длинной гонкой в статусе Кубка России. Я уверен, что первая гонка СМП РСКГ Эндуранс будет интересной, и напоминаю: всем спортсменам нужна поддержка болельщиков, - рассказал бывший пилот Формулы-1, а ныне пилот SMP Racing Сергей Сироткин.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, стоимость взрослого билета составляет 1250 рублей (а если покупаете за день или в день соревнований, то 1500 рублей). Детям до 14 лет вход бесплатный.