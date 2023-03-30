В Сочи благоустроят 180 пляжей до конца года

Все эскизы создали, опираясь на дизайн-код Сочи. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи планируют благоустроить 180 пляжей в 2023 году. До 1 мая арендаторы территорий должны получить разрешительные документы от Роспотребнадзора и подать заявления-декларации в ГИМС МЧС России.

- В Краснодарском крае на курорте актуализирован каталог пляжного оборудования. Он содержит эскизные решения оформления входной группы, навигационных и информационных табличек, спасательных вышек, аэрариев, шезлонгов, кабин для переодевания, душевых и санитарных модулей, нестационарных торговых объектов, - сообщили в пресс-службе Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, все эскизы создали, опираясь на дизайн-код Сочи. Этапы подготовительных работ каждую неделю контролируют мониторинговые группы.