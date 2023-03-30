На Кубани взрывотехники уничтожили 39 боеприпасов времен войны Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили 39 боеприпасов времен войны. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

Так, 19 снарядов обнаружил житель хутора Веселого в Крымском районе. Он нашел минометные мины калибра 82 мм. Это подтвердили росгвардейцы, которые обследовали русло реки и подняли боеприпасы.

Артиллерийский снаряд 30 мм нашли в станице Полтавской Красноармейского района. Боеприпас обнаружили при бурении скважины на участке дома на улице Красной. А в поселке Павловском Тихорецкого района уничтожен снаряд калибра 76 мм. На него наткнулись работники гаражного кооператива, когда убирали территорию.

Отмечается, что десять мин, четыре снаряда и четыре гранаты жители нашли в полях и лесных массивах Анапы, Кущевского, Усть-Лабинского, Кавказского, Крымского и Славянского районов, в русле реки в Туапсинском районе и рядом с насыпной дорогой около рыболовно-охотничьей базы в Темрюке.

- Все боеприпасы уничтожили с соблюдением мер безопасности, - уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.