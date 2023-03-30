Митрополит Григорий поучаствовал в XVII Благовещенском православном педагогическом форуме

XVII Благовещенский православный педагогический форум проходил с 27 по 29 марта в Анапе Фото: Кубанская митрополия

В Анапе с 27 по 29 марта состоялся XVII Благовещенский православный педагогический форум. Участником мероприятия в том числе стал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Владыка присутствовал на пленарном заседании, которое проходило 28 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии.

Ежегодный форум под названием «О вечном единстве небесного и земного в русской педагогике» посвятили Году учителя и наставника и 10-летию образования Кубанской митрополии.

В приветственном слове митрополит Григорий отметил, что педагоги, рассказывая детям об основах православной веры, могут уберечь их от искаженного религиозного опыта. Владыка отметил и ответственность, которая возлагается на учителей.

- Педагогу недостаточно дать лишь знания об основах православной веры, учитель должен следить за тем, чтобы его слова не расходились с делами, и тем самым, своими поступками быть примером для учеников, - сказал митрополит Григорий.

После официальной части пленума, педагоги встретились с митрополитом, который ответил на вопросы педагогов о воспитании подрастающего поколения и духовной жизни.

Православный педагогический форм ежегодно проводится Кубанской митрополией совместно с региональным министерством образования, науки и молодежной политики. Для педагогов проводят образовательные мастер-классы от лучших учителей края, победителей и лауреатов конкурса «Учитель года Кубани по основам православной культуры», кинопросмотры, встречи со священниками, беседы и другие мероприятия.