Мужчина напал на пса с молотком и ножом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тихорецке мужчина забил молотком собаку. Трагедия произошла в станице Фастовецкой.

Полицию вызвали местные жители. Именно на их глазах 42-летний мужчина расправился с животным. Правоохранители задержали его дома. Как выяснилось, подозреваемый напал на пса с молотком и ножом. Пострадавшая собака не выжила.

- Отделом дознания ОМВД России по Тихорецкому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Теперь за убийство собаки ему грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре мужчина выстрелил из ружья в соседскую собаку. В полиции он объяснил свой поступок тем, что хотел спугнуть пса.