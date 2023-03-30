Клиенты ВТБ на Кубани стали чаще платить безналично

ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов банка в Краснодарском крае в 2022 году. Количество безналичных операций в регионе выросло за год на 7%, а доля безналичных платежей и переводов в общем объеме карточных операций достигла 48% – на уровне ЮФО. При этом жители края на 15% реже стали снимать наличные в банкоматах.

За 2022 год клиенты ВТБ на Кубани провели свыше 67 млн безналичных операций – на 7% больше, чем годом ранее – на общую сумму 72,8 млрд рублей. При этом средний чек транзакции год к году снизился на 4% и составил 1078 рублей. Доля безналичных операций в регионе достигла 48%, что соответствует среднему показателю по ЮФО.

Самым «безналичным» регионом в Южном федеральном округе помимо Кубани стала Волгоградская область с долей таких операций в 48%. На втором месте – Астраханская область (47%), на третьем – Ростовская область (45%).

Чаще всего жители Краснодарского края оплачивали покупки банковской картой. За 2022 год клиенты ВТБ на Кубани провели 65 млн транзакций картой на общую сумму свыше 50 млрд рублей, их доля в общем объеме безналичного оборота в регионе составляет 70%. При этом наибольший объём операций проводится по дебетовым картам (80%).

В Южном федеральном округе оплата по картам также остается самой популярной операцией, их доля составляет 70% в общем безналичном обороте. Чаще всего их используют клиенты в Волгоградской и Астраханской областях. В этих регионах на них приходится порядка 74% от общего объема всех безналичных операций.

Все больше клиентов банка в крае для проведения платежей и переводов используют Систему быстрых платежей. С ее помощью краснодарцы и жители края в 2022 году осуществили свыше 250 тысяч операций на 728 млн рублей, объем транзакций по СБП вырос по сравнению с 2021 годом практически в 6 раз. В ЮФО сумма таких операций год к году также увеличилась шестикратно. В федеральном округе наибольший объем через СБП платят и переводят клиенты в Ростовской области.

При этом в 2022 году жители Кубани стали реже снимать наличные с карт. Количество операций по снятию средств за прошедший год снизилось на 21%, хотя средняя сумма снимаемых наличных выросла – до 17,8 тыс. рублей.

В ЮФО регионами, где клиенты чаще используют наличные, оказались Ростовская область. На снятие наличных пришлось 55% операций по картам.

«По итогам прошедшего года мы констатируем, что количество безналичных расчетных операций наших клиентов в крае значительно увеличилась - сегодня их доля в общем объеме расчетов достигла уже практически 50%. И это несмотря на уход с рынка международных платежных систем и привычных PAY-сервисов. Одним из главных драйверов роста безналичного денежного обращения на этом фоне стало развитие дистанционных сервисов и бесконтактных систем оплат. По итогам года мы фиксируем рекордный – в 6 раз – рост платежей и переводов, проведенных с помощью системы быстрых платежей», - отметил управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае и республике Адыгея Сергей Кадакин.

Информационный обзор редакции.