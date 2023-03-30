Мобильные парки «Кванториум» побывали в 24 районах Кубани Фото: t.me/minkovaanna23

Мобильные парки «Кванториум» побывали в 24 районах Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В четырех передвижных комплексах разработаны четыре программы дополнительного образования. Школьников обучают по направлениям «Промышленная робототехника/Промышленный дизайн», «Геоинформационные технологии/Аэротехнологии», «Виртуальная и дополненная реальность/Информационные технологии» и «Хайтек».

Отмечается, что ежегодно в мобильных комплексах обучаются около 4 тысяч школьников из станиц, хуторов и сел. Так, в марте занятия прошли в школах Отрадненского, Белоглинского, Динского районов и Анапы.

- Мобильный комплекс детского технопарка «Кванториум» - специализированный автомобиль с современным высокотехнологичным оборудованием для обучения школьников по программам инженерной направленности, - написала вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале. - Педагоги приезжают в муниципалитет на две недели, затем занятия продолжаются дистанционно, потом – снова двухнедельное погружение. И таких «сессий» проводится несколько за учебный год.