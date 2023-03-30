В пяти районах Краснодарского края за прошлый год подключили около 800 потребителей электроэнергии

Фото: «Россети Кубань»

В Тихорецком, Павловском, Крыловском, Новопокровском и Белоглинском районах Краснодарского края за 2022 год специалисты Тихорецкого филиала компании «Россети Кубань» подключили к сетям более восьми сотен потребителей общей мощностью на 16 МВт. В числе новых абонентов – как местные жители, так и достаточно крупные сельхозпредприятия, а также значимые социальные объекты.

Павловский и Тихорецкий районы – одни из крупнейших в Краснодарском крае – являются активными потребителями электроэнергии, поставляя наибольшее количество заявлений на подключение. Именно на этих территориях сейчас идет активная жилая застройка, появление новых промышленных предприятий и рост уже существующих производств.

Специалисты компании занимаются электрообеспечением новых социальных объектов, возводимых в рамках национальных и региональных программ. Для этого реконструируются и строятся дополнительные трансформаторные пункты и линии электропередачи, обеспечивающие транзит электроэнергии от крупных энергоцентров к потребителю.

В прошлом году Тихорецкий филиал «Россети Кубань» подключил 33 агропромышленных предприятия. Общая мощность составила 2,7 МВт. В Крыловском районе качественное энергетическое обеспечение получил молочный комплекс, перерабатывающий около 10 тонн молока в сутки, а также хозяйства, занимающиеся выращиванием пшеницы, ржи, овса, ячменя, кукурузы, гречихи и других зерновых, а также овощей и фруктов. В Павловском районе дополнительные мощности были обеспечены компании-производителю элитных семян озимой пшеницы, ячменя и гороха.

Надежное бесперебойное энергоснабжение предприятий агропромышленного комплекса, способствующее росту и развитию приоритетного производственного сектора края, является одним из главных направлений деятельности компании. Выполняя технологические присоединения подобных объектов, специалисты «Россети Кубань» вносят свой значительный вклад в экономические успехи региона.