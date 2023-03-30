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НовостиПроисшествия30 марта 2023 11:51

На Кубани женщина на авто сдавала назад и врезалась в машину с пьяным водителем

Пострадавших госпитализировали
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани женщина на авто сдавала назад и врезалась в машину с пьяным водителем. Авария произошла в станице Анастасиевской Славянского района.

Предварительно, 42-летняя женщина за рулем BYD F3 на улице Коммунистической выезжала с прилегающей территории задним ходом. Не увидев движущийся автомобиль Chevrolet Lanos, она не успела притормозить и столкнулась с ним.

Как оказалось, иномаркой, в которую врезалась женщина, управлял 44-летний мужчина. Медосвидетельствование показало, что мужчина сел за руль пьяным.

- В результате происшествия оба водителя с травмами были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.