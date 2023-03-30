Администрация города Новороссийск и Банк Уралсиб подписали Соглашение о сотрудничестве

Фото: банк Уралсиб

30 марта было подписано Соглашение о сотрудничестве между Администрацией муниципального образования город Новороссийск и Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ». Документ подписали Глава Администрации МО г. Новороссийск Андрей Кравченко и Управляющий филиалом «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Роман Куришов.

Стороны договорились о взаимодействии в социально-экономической сфере, в том числе – в части реализации приоритетных проектов и программ, направленных на социально-экономическое развитие Новороссийска.

Стороны также будут сотрудничать в рамках развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития банковской инфраструктуры и по целому ряду других направлений.

«Краснодарский край является одним из ключевых регионов присутствия Уралсиба, поэтому углубление сотрудничества на уровне муниципалитетов является логичным шагом, – отметил Управляющий филиалом «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Роман Куришов. – Мы рады, что подписанное сегодня соглашение позволит нам еще более активно и плодотворно участвовать в жизни одного из самых динамично развивающихся городов юга России и улучшать экономический и социальный потенциал всего региона».

«Наша совместная работа будет направлена на развитие государственно-частного партнёрства, реализацию программ и проектов — задачи, направленные на социально-экономическое развитие, решим вместе!» – поделился планами совместной работы Глава Администрации МО г. Новороссийск Андрей Кравченко.

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