Впервые в «Орленке» стартует тематическая смена «Дорога в цирк» Фото: пресс-служба Всероссийского детского центра

В ВДЦ «Орленок» стартовала тематическая образовательная программа «Дорога в цирк». Она реализуется в рамках одноименного фестиваля-марафона. В «Орленке» проект объединяет 50 победителей региональных конкурсов циркового искусства. В рамках смены юные артисты посетят занятия по профильным дисциплинам, повысят мастерство и продемонстрируют свои навыки в рамках финальный событий.

В «Орленок» приехали 50 начинающих артистов цирка. В их числе акробаты, гимнасты, иллюзионисты и жонглеры. В течение смены юные актеры посетят теоретические и практические занятия профильных преподавателей, получат новые знания и навыки в области циркового искусства.

- Тематическая образовательная программа с участием юных артистов цирка проводится в «Орленке» впервые. Я уверен, что она станет ярким событием для орлят всех детских лагерей, ведь цирк – это праздник радости, смеха, развлечений, а главное – невероятных умений, смелости, таланта и профессионализма. Все мероприятия смены направлены на то, чтобы орлята почувствовали себя причастными к невероятной атмосфере волшебства и хорошего настроения, а участники проекта смогли повысить мастерство и получить овации благодарных зрителей, - прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

В рамках итоговых событий смены юные артисты выступят перед компетентным жюри и орлятами всех лагерей Центра, представив лучшие номера. В завершении проекта каждый участник получит сертификат, а победители будут награждены призами и памятными подарками.

- Фестиваль-марафон циркового искусства открывает широкие возможности для творческих ребят. Наверняка некоторые из них продолжат свое обучение в цирковых училищах и станут профессиональными артистами. В России свыше трёх тысяч любительских цирковых коллективов. Тематические смены в федеральных детских центрах помогают выявить лучших в этом направлении. Впервые фестиваль-марафон «Дорога в цирк» прошёл в прошлом году в ВДЦ «Смена». Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 2023 году нам удалось сделать ещё больший охват заинтересованных участников: к проведению фестиваля подключились «Орленок» и «Океан» – рассказал гендиректор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин.

Ранее в рамках пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» Максим Никулин рассказал, что в этом году фестиваль-марафон стартует в «Орленке», далее эстафетную палочку примет ВДЦ «Смена» и завершится проект в августе в ВДЦ «Океан».