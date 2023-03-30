Река Шахре в Сочи вышла из берегов и снесла жилые дома

По информации ЕДДС Сочи угрозы населению нет.

В ночь на 30 марта в сочинском селе Головинка река Шахе изменила свое русло и вышла из берегов. Мощные поток воды снес несколько построек и затопил сады. Инцидент произошел на улице Заречная.

- По информации ЕДДС Сочи угрозы населению нет. Проведения мероприятий по эвакуации населения не требуется, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в настоящее время на место выехала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона для контроля за обстановкой. Также будет осуществляться проверка законности постройки домов вблизи русла реки.

К слову, рассматривается вопрос о реализации первоочередных мероприятий, в частности, о проведении русло-регулировочных работ.