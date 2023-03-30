МТС анонсировала масштабный ребрендинг

Фото: МТС

Уходит в прошлое яйцо, которое являлось символом МТС с 2006 года. У бренда появляется новый логотип и уникальная айдентика для отдельных продуктов компании.

В основе нового фирменного стиля - динамический и гибкий логотип. Помимо обозначения МТС он предусматривает свободный левый угол для брендинга отдельных сервисов. При этом главный узнаваемый элемент бренда – красный цвет МТС – сохраняется, добавляя разнообразные цветовые решения.

- МТС взяла курс на формирование цифровой экосистемы и начала активно запускать новые продукты с 2019 года. Два года назад началась активная трансформация компании в сторону ИТ, изменились многие процессы внутри: вырос штат ИТ-специалистов, расширились продуктовые команды, сократилась бюрократия, изменились корпоративные ценности, - комментирует президент МТС Вячеслав Николаев. - Ребрендинг стал логичным продолжением больших изменений в бизнесе, философии бренда и внутренней культуре. Мы поняли, что монолитный бренд больше не работает — не дает нужной гибкости и не решает всех задач разных сервисов.

Как отмечает Вячеслав Николаев, в существовавшем бренде бизнесу стало тесно, поэтому фирменный стиль МТС трансформировался из монолитного в гибридный. Была разработана система брендинга с заметной преемственностью к материнскому бренду, но с множеством внутренних визуальных стилей – для крупных бизнес-направлений и продуктов были созданы саббренды со своей яркой идентичностью и узнаваемым стилем. Компании было важно, чтобы экосистему МТС увидели разной, а отдельные сервисы выглядели органично в своей категории и выстраивали свою коммуникацию с клиентом.

После обновления бренд МТС стал современнее, эмпатичнее и легче, при этом сохранил свою эмоциональность, энергию и стремление к изменениям. Осталась неизменной и философия компании. Здесь, как и раньше, следуют лозунгу «Быть лучше каждый день» и успешно меняют привычное, трансформируют повседневность, помогая людям находить новые решения, менять обыденность и получать неожиданный опыт.

Внедрение новой айдентики будет проходить постепенно. Как сообщают в МТС, сначала поменяются цифровые продукты и интернет-сайты, а оформление магазинов и офисов, вывески будут обновляться постепенно в течение нескольких лет – по мере износа старых конструкций.