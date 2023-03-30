В Адыгее 80 учителей информатики прошли курс по детской кибербезопасности

Фото: «Ростелеком»

Лекция дала старт проекту «Кибербезопасность — школам», запущенного на юге России и приуроченного к Году педагога и наставника.

«Изменение мира и цифровых технологий вокруг нас привело к тому, что злоумышленники тоже меняют свой подход и сегодня воруют не только деньги, а также стремятся похитить информацию и личные данные. Поэтому дети и подростки, как наиболее уязвимая часть общества, должны быть хорошо информированы о всевозможных уловках, к которым прибегают мошенники. И в первую очередь, кому, как не учителям информатики знакомить их с методами безопасного противодействия злоумышленникам», — рассказал директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» «Ростелеком-Солар» Олег Седов.

По его словам, в первой лекции подробно остановились на типах кибермошенничества, их способах и целях, а также методах противодействия им. Олег Седов отметил, что вариативность и сложность паролей влияет на безопасность персональных данных и подчеркнул, что сейчас уже существуют методы быстрого подбора даже сложных комбинаций, длина которых меньше рекомендуемого количества символов. Поэтому необходимо всегда следовать рекомендациям и создавать сложные и уникальные пароли.

Фото: «Ростелеком»

Отдельная тема была посвящена фишингу (незаконный сбор персональных данных с помощью различных хакерских программ и мошеннических сайтов). Также в ходе лекции обсудили тему кибербуллинга, которому подвергаются многие школьники. По словам Олега Седова, если ребенок уже ему подвергся, без помощи компетентных взрослых не обойтись, но чтобы его избежать, важно следовать всем рекомендациям кибербезопасности.

«Современная школа сейчас непосредственно связана с гаджетами и онлайн-общением в интернете. Поиск информации, получение новых знаний, досуг у ребят все больше перетекает в онлайн. Подобные форматы позволяют учителям узнать в доступной форме, чему стоит уделять внимание и как рассказывать детям о мерах безопасности. Надеемся, что подобные лекции станут постоянными и будут способствовать росту квалификации наших коллег в области детской кибербезопасности», — отметил и.о. министра образования и науки Республики Адыгея Евгений Лебедев.

«Быстроразвивающийся мир дает не только большое количество вариантов для развития личности и общества, но таит и свои подводные камни. Такие знания должны закладываться с раннего возраста, со школьной скамьи, одновременно с тем, как дети начинают постигать для себя виртуальное пространство и виртуальный мир. И познакомить их с правилами игры в новом мире — наша главная задача» — подчеркнул заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Азамат Бжемухов.

В завершении лекции учителям вручили тематическую книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир».

Информационный обзор Редакции