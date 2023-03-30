Аллею маршалов откроют на Мемориальном комплексе в Сочи к 9 мая

Восемь первых бюстов установят к 9 мая.

На Мемориальном комплексе в Завокзальном микрорайоне Сочи откроют Аллею маршалов. Здесь установят бюсты выдающихся полководец во время Великой Отечественной войны.

- С инициативой о создании Аллеи к нам обратился Городской Совет ветеранов. Это предложение поддержали и другие наши жители. Сегодня как никогда остро стоит вопрос сохранения в памяти подвига наших предков, защитивших Родину от фашизма, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, восемь первых бюстов установят к 9 мая, еще пять появятся до 9 октября. В следующем году планируется провести капитальную реконструкцию мемориального комплекса.