На Кубани организуют региональный мотопробег «Мы – наследники великой Победы!»

Региональный мотопробег «Мы – наследники великой Победы!» пройдет с 3 по 7 мая

На Кубани состоится региональный мотопробег «Мы – наследники великой Победы!». Участники с 3 по 7 мая посетят несколько кубанских станиц.

Так, 3 мая участники мотопробега соберутся в станице Новопетровской Павловского района. В 18:00 на площади перед ДК состоится концерт-встреча с молодежью. Мероприятие, посвященное Дню Победы, станет открытием акции. А завершат программу в станичном храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Уже 4 мая в 7:30 божественная литургия и концерт-встреча с молодежью пройдут в станице Незамаевской. А вечером того же дня в станице Выселки организуют встречу с местной молодежью и беседа на темы о семье и русском воинском подвиге в годы Великой Отечественной войны.

5 мая участники прибудут в станицу Тбилисскую. Здесь также организуют встречу с молодежью. А 6 мая мотоколонна посетит станицы Казанскую, Новопокровскую и село Белая Глина. В частности, в станице Казанской в 12:00 состоятся встреча и беседы с молодежью. В станице Новопокровской в 16:00 начнется божественная литургия и возложение цветов. А в селе Белая Глина организуют вечернюю программу.

Завершится мотопробег в Тихорецке. 7 мая в 12:00 здесь состоится встреча с молодежью и тематический концерт.