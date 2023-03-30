На Кубани действуют семь исправительных центров для осужденных

На Кубани провели координационное совещание по обеспечению правопорядка Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани провели координационное совещание по обеспечению правопорядка. Одной из тем стала социальная адаптация бывших заключенных, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Как отметили на совещании, в регионе необходимо выстроить систему взаимодействия между всеми органами власти для помощи отбывшим наказание гражданам.

- Наша общая задача - помочь этим людям вернуться к нормальной жизни и стать законопослушными гражданами. У осужденных должна быть возможность получить образование, медицинскую помощь, освоить профессию, - сказал на заседании губернатор Вениамин Кондратьев.

Сейчас в крае действуют семь исправительных центров. В них осужденные работают на местных промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.

- Ежегодно более трех тысяч человек получают трудовые навыки, - отметил начальник краевого УФСИН Виктор Пестов. - Центры занятости проводят с заключенными профориентационные мероприятия, оказывают помощь в оформлении документов.

Кроме того, бывшим заключенным помогают в бытовых вопросах. При отсутствии жилья их могут принять в центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. Осужденных также размещают в отделениях ночного пребывания при комплексных центрах соцобслуживания в Краснодаре, Кропоткине, Курганинске, Новороссийске и Туапсе.

Уточняется, что в 2022 году такие центры приняли 544 человека. А к марту 2023 года помогли 446 бывшим заключенным.

- Их нахождение в учреждении - временное. Они получают помощь в восстановлении документов - СНИЛС, медполиса. При необходимости им помогают в установлении инвалидности, назначении пенсии, - отметил министр труда и соцразвития края Сергей Гаркуша.