На Кубани с начала года обнаружили более 4,6 тысячи нарушений миграционного законодательства

На Кубани провели координационное совещание по обеспечению правопорядка Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани провели координационное совещание по обеспечению правопорядка. Одной из тем стало соблюдение в регионе миграционного законодательства.

Так, с начала года в крае поставили на учет около 70 тысяч иностранцев. За этот период обнаружили более 4,6 тысячи нарушений законодательства и свыше тысячи фактов фиктивного учета.

- Для решения этого вопроса нужно объединить усилия правоохранительных органов и власти на местах, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев. - Главы городов и районов должны знать, где живут мигранты и чем они занимаются, подключить к этой работе управляющие компании, ТСЖ и ТОСы.

Сейчас в крае для борьбы с нарушениями миграционного законодательства работает многофункциональный миграционный центр. На его базе проводят правовые консультации – индивидуально и группами.

- По итогу каждый подписывает документ о том, что он проинформирован о нормах законодательства и правилах поведения на территории Краснодарского края, - сообщил начальник регионального управления по миграционным вопросам Александр Болдин.