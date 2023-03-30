В Тимашевском районе Кубани в 2023 году обновят водопровод Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Тимашевском районе Кубани в 2023 году обновят водопроводные сети. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Водопроводные сети реконструируют в хуторе Ленинском. Коммуникации прокладывают по улицам Солнечной, Клубной, Центральной, переулкам Солнечному и Центральному.

Отмечается, что протяженность водопровода превысит семь километров. Он обеспечит водой более 500 жителей, фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры.

В настоящее время на действующем водопроводе случаются регулярные порывы и перебои с подачей воды.