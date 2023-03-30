Научный фонд Кубани освободили от налогов

Кубанский научный фонд освободили от налогов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубанский научный фонд освободили от налогов. Соответствующее постановление 30 марта 2023 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, гранты на поддержку образования, науки, культуры и искусства не облагаются налогом на доходы физических лиц

– Это важная мера поддержки для наших ученых. Она позволит дополнительно направить на реализацию важных научных исследований порядка семи миллионов рублей. Благодаря этому получат старт проекты, востребованные в экономике Краснодарского края, – прокомментировал глава региона Вениамин Кондратьев.

Кубанский научный фонд был создан в 2022 году. За это время его поддержку получил 151 инновационный проект. В стартапы было вложено свыше 266 миллионов рублей. В 2023 голу фонд сопровождает 34 проекта на 47,5 миллионов рублей.