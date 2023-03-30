В Краснодаре наградили победителей конкурса среди представителей печатных и электронных медиа

В Краснодаре подвели итоги ежегодного конкурса среди представителей печатных и электронных медиа. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре подвели итоги ежегодного конкурса среди представителей печатных и электронных медиа. Мероприятие проводит региональное отделение Союза журналистов России и краевой департамент информационной политики. В 2023 году церемонию награждения победителей конкурса приурочили к 160-летнему юбилею прессы Кубани. К лауреатам и жюри обратилась руководитель департамента информационной политики Галина Жукова.

– Спасибо вам, коллеги, что высоко держите профессиональную планку и объективно оцениваете работы, открываете новые имена и поддерживаете живую конкуренцию, – сообщила Галина Жукова.

В состав жюри вошли 30 экспертов. Они оценили 375 конкурсных журналистских работ и выбрали лучших. «Золотые перья» вручили корреспонденту газеты Выселковского района «Власть советов» Максиму Ватутину, колумнисту «Кубанских новостей» Сергею Шведко и главному редактору газеты «Анапское Черноморье». Три «Золотых микрофона» достались звукорежиссеру телеканала «Краснодар» Вадиму Беляськову, корреспонденту телеканала «Россия» ГТРК «Кубань» Льву Коновалову и ведущей «Кубань 24» Татьяне Ивлевой. Достойным «Золотого телеобъектива Кубани» признали телеоператора телеканала «Краснодар» Алексея Засепского.