Жители Краснодара все чаще предпочитают вахтовую работу

В Краснодаре жители стали чаще выбирать вахтовый метод работы. Фото: ru.freepik.com

В Краснодаре жители стали чаще выбирать вахтовый метод работы. По данным Авито Работы в марте 2023 года интерес к такому графику вырос на 74% по сравнению с прошлым годом.

Отметим, что с 1 марта в силу вступил закон, согласно которому работодатель обязан оплатить проезд сотрудников к месту работы, об этом сообщил Ростру. Так, было опубликовано больше 200 тысяч вакансий с оплатой проезда по стране.

Вахтовая работа пользуется спросом благодаря высокой зарплате и возможности дольше находиться дома в межвахтовый период. По мнению экспертов, плюсы такого трудоустройства заключаются и в оплате проживания и питания. Этими вопросами занимается работодатель.

Как сообщают аналитики, жители Кубани чаще всего выбирают вакансии линейного характера, где не требуется опыт. Например, упаковщики, комплектовщики или фасовщики. Вырос спрос на места водителя самосвала и дальнобойщика.

Работодатели также заинтересованы к найму вахтовых рабочих. Причиной стал быстрый рост промышленности и агропромышленного сектора, где необходимы квалифицированные специалисты.

- Вахтовый труд становится популярнее. Работодатели получают возможность быстро укомплектовать штат в сезон на периоды пиковой нагрузки, найти профильных специалистов для работы в отдаленных регионах, таких как зона Арктики, Сибирь. Быстро развиваются промышленность, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, сфера транспорта и логистики, внутренний туризм, дорожное и жилищное строительство. Это стимулирует рост предложений для вахтовиков, — объясняет управляющий директор платформы Артём Кумпель.

Как рассказал региональный представитель платформы для соискателей Сергей Коновалов, средняя зарплата вахтовых работников в Краснодаре составила 96 219 рублей.