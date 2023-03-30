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НовостиПроисшествия30 марта 2023 16:13

В оперштабе Кубани опровергли информацию о ЧП на металлургическом заводе

Информацию о ЧП на Абинском металлургическом заводе распространяли в соцсетях
Евгения ХАЛИКОВА
Столб пара перепутали с дымом. Фото: @live_kuban

Столб пара перепутали с дымом. Фото: @live_kuban

В Оперативном штабе Краснодарского края опровергли информацию о ЧП на территории Абинского металлургического завода. В соцсетях 30 марта стали распространяться сведения о происшествии и видео со столбом дыма над заводом.

- На видео – абсолютно штатная ситуация. Это технологический процесс производства шлакового щебня для дорожного строительства, - сообщили в пресс-службе администрации Абинского района.

В администрации района пояснили, что по технологии горячий металлургический шлак сливают в шлаковую яму, а затем тушат водой и охлаждают на воздухе. На видео попал пар, который образуется из-за перепада температур.