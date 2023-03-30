Правительство одобрило модернизацию ЖКХ Краснодарского края

Правительство России одобрило программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Правительство России одобрило программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По данным правительственной комиссии по региональному развитию в обновление коммунальных сетей региона вложат 13,7 млрд рублей.

- Почти 9 млрд рублей предусмотрели в Фонде развития территорий, еще 4,8 миллиарда поступят из регионального бюджета на условиях софинансирования, - уточнил глава региона Вениамин Кондратьев.

На эти средства до конца 2024 года будут капитально отремонтированы 207 объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, а также обновлены более тысячи километров коммунальных сетей.