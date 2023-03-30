Главы Краснодара и Сочи попали в топ-20 лучших мэров России

Мэр Краснодара Евгений Наумов. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Глава Сочи Алексей Копайгородский вошел в тройку лучших мэров России. Его краснодарский коллега разместился на 19 позиции списка. Рейтинг самых эффективных российских сити-менеджеров составили эксперты Финансового университета при Правительстве РФ и Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

Согласно данным аналитиков, Алексей Копайгородский стабильно занимает лидирующие места национального рейтинга. В 2022 году он также попал в тройку лучших.

Уточняется, что при составлении топ-20 эксперты оценивали эффективность глав 88 субъектов РФ.