К строительству автодороги Джубга-Сочи могут привлечь китайские компании и технику

Трасса Джубга-Сочи поможет разгрузить дороги к Черному морю. Фото: t.me/avtodorgk

Руководитель «Автодора» заявил о намерениях привлечь к строительству дороги Джубга-Сочи китайские компании. Вячеслав Петушенко рассказал об этом «ТАСС». Китай стал ключевым партнером России в сфере дорожного строительства. Поэтому сейчас рассматривают новые варианты обмена опытом между двумя странами.

- Строительство трассы Джубга - Сочи - потенциальный проект, который является темой нашей поездки. Мы сейчас рассматриваем использование техники и опыта китайских компаний при строительстве тоннелей в сложных условиях. Китайцы в этой области большие специалисты, - рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Для строительства трассы могут быть закуплены туннелепроходческие механизированные комплексы китайского производства.

Согласно проекту, протяженность трассы Джубга-Сочи составит 119 километров. После введения объекта в эксплуатацию транзитный поток транспорта пойдет в обход населенных пунктов. Это особенно актуально для самого напряженного участка на существующей автодороге - Туапсинского района.