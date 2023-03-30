Школы Краснодарского края готовятся принять около 80 тысяч первоклассников

В новом учебном году школы Кубани примут около 80 тысяч первоклассников. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

С 31 марта в школах Кубани начнется прием заявлений о зачислении в первые классы будущих школьников. С 2023 года родители первоклассников могут заполнить и отправить документы в понравившемся учебное заведение не выходя из дома. До 30 июня такая возможность есть у тех, кто проживает на закрепленной за школой территории.

- До 30 июня документы будут принимать только у тех, кто зарегистрирован на территории, закрепленной за школой, или же имеет право первоочередного приема. Приходить в школу не обязательно –можно направить заявление по электронной почте школы или же через портал Госуслуг, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

С 6 июля возможность подать документы появится у тех, кто не проживает на закрепленной за школой территории. В этом случае зачисление детей будет возможным только при наличии свободных мест в классах. Всего в будущем учебном году в школы Кубани придут 80 тысяч первоклассников.