В Краснодаре открыли «Неделю юношеской книги»

Фото: Олег Поляков

В Краснодаре «Неделю юношеской книги» открыли 28 марта литературным праздником в машиностроительного колледже. Перед началом мероприятия студенты ознакомились с интерактивной книжно-иллюстративной выставкой «Великий мастер русской драмы». На ней были представлены сборники пьес автора, книги о жизни и творчестве А.Н. Островского, а также художественные и музыкальные материалы, созданные по мотивам его творчества.

В актовом зале перед студентами выступала театральный критик, доктор филологических наук Кубанского государственного университета Вера Сердечная. Она открывала мероприятие литературно-театрализованным представлением «Жизнь моя принадлежит театру…».

Зрителям представили инсценировки по пьесам Островского «Женитьба Бальзаминова», «Поздняя любовь», «Гроза» в исполнении артиста академического театра Кирилла Симоненко и студентов университета физкультуры и спорта.

В программе праздника прозвучали народные песни, известные романсы в исполнении солистов Центра культуры «Прикубанский» города Краснодара. Танец в русском народном стиле исполнили учащиеся Краснодарского хореографического училища.

Интерактивная книжно-иллюстративная выставка будет работать до 31 марта.