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НовостиЭкономика30 марта 2023 18:34

В Сочи вместо звезд могут ввести отечественную классификацию комфорта отелей

Такое предложение озвучили депутаты Государственной думы
Евгения ХАЛИКОВА
Скоро комфорт отелей нельзя будет оценить по количеству звезд на фасаде.

Скоро комфорт отелей нельзя будет оценить по количеству звезд на фасаде.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Возможно, что скоро туристам, планирующим путешествие в Сочи, при выборе отеля больше не придется ориентироваться на количество звезд. В Государственной думе предложили отказаться от этой системы оценки комфорта и качества, а разработать и внедрить ее российский вариант.

По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Надежды Школкиной, пятизвездочная система оценки гостиниц была разработана в 1989 году и носит лишь рекомендательный характер. Во многих странах уже отказались от «звездности» и пользуются своей классификацией.

С 1 января 2022 года российские гостиницы не могут работать без прохождения обязательной классификации.