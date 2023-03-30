В Сочи вместо звезд могут ввести отечественную классификацию комфорта отелей

Скоро комфорт отелей нельзя будет оценить по количеству звезд на фасаде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Возможно, что скоро туристам, планирующим путешествие в Сочи, при выборе отеля больше не придется ориентироваться на количество звезд. В Государственной думе предложили отказаться от этой системы оценки комфорта и качества, а разработать и внедрить ее российский вариант.

По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Надежды Школкиной, пятизвездочная система оценки гостиниц была разработана в 1989 году и носит лишь рекомендательный характер. Во многих странах уже отказались от «звездности» и пользуются своей классификацией.

С 1 января 2022 года российские гостиницы не могут работать без прохождения обязательной классификации.