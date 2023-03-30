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НовостиЭкономика30 марта 2023 19:24

Международный фестиваль молодежных проектов «От Винта!» соберет в Сочи участников из 60 регионов

Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества пройдет с 26 по 29 апреля
Евгения ХАЛИКОВА
Оргкомитет по подготовке фестиваля. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Оргкомитет по подготовке фестиваля. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На международном фестивале «От Винта!» свое участие подтвердили более 60 регионов России. В Сочи ждут делегации из Челябинска, Крыма, Калининграда, Санкт-Петербурга, также из Армении и других зарубежных стран.

– Российские регионы проведут презентации молодежных инновационных проектов, промышленной продукции, научных разработок. Важно провести мероприятие на самом высоком уровне. Мы планируем реализовать наиболее перспективные разработки региона, – отметил вице-губернатор региона Александр Руппель.

Стенд Кубани займет около 100 кв.м. Свои разработки представят свыше 10 предприятий машиностроения, радиоэлектроники, а также предприятия пищевой промышленности. В сборную Краснодарского края вошли 100 человек.