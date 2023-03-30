В Краснодаре родители выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку

В Краснодаре родители выпускников сдали ЕГЭ. Фото: пресс-службы Краснодара.

В Краснодаре прошла Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ». Родители выпускников краснодарских школ прошли через все процедуры экзамена. После краткого инструктажа они зарегистрировались, ответили на вопросы тестов, а затем увидели, как бланки с ответами обрабатывают и сканируют. Но папа и мамам экзаменаторы все же сделали поблажки – экзаменационные материалы были упрощены.

— Акцию проводят, чтобы снять напряжение как у самих выпускников, так и у родителей. Очень важно, чтобы дети на экзамен приходили с правильным настроем и были уверены в своих силах, — рассказала вице-мэр Краснодара Лилиана Егорова.

Акция провели в двух образовательных учреждениях города — в школе № 43 и в гимназии № 18. За проведением экзамена следили наблюдатели и организаторы.