Жителей Краснодара приглашают на субботник 1 апреля

Фото: krd.ru

Мэрия Краснодара призвала местных жителей выйти на субботник 1 апреля. Во время уборки, чтобы привлечь и других, можно публиковать фото в соцсети с хэштегами #ЧистоКРД #ДавайНаЧистоту.

- Субботник пройдет во всех округах города, - отметили в администрации города.

В Карасунском округе для наведения порядка жители собираются на остановке общественного транспорта «Лорис» в 10:00.

В Центральном округе собираются на Стасова, 119 и Промышленной, 27/7 в 10:00; на Янковского, 56, сбор в 11:00; а на Серова, 50 и Казачья, 57 – в 9:00.

В Прикубанском округе субботник начнется с Байбакова, 9, сбор в 9:00, а также местные жители собираются на Красных Партизан от Западного обхода до дома №2/23 в 9:00

В Западном округе всех ждут на улице 70-летия Октября, 1/5 со стороны Рождественского парка.