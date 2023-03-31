Школы Сочи начали принимать заявления на прием первоклассников

До 30 июня будет вестись прием заявлений у тех, кто проживает на территории, закрепленной за школой или имеет право первоочередного зачисления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае с 31 марта начали приниматься заявления на прием первоклассников. Документы можно уже подавать и школах Сочи.

К слову, до 30 июня будет вестись прием заявлений у тех, кто проживает на территории, закрепленной за школой или имеет право первоочередного зачисления. Это касается детей, чьи братья или сестры уже учатся в данном учебном заведении. А вот заявления остальных ребят будут принимать с 6 июля.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в этом году школы Краснодарского края примут около 80 тысяч первоклассником.