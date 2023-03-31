На захоронение животных в Сочи направят 4 млн рублей

Прием заявок уже завершили, итоги подведут 3 апреля.

В Сочи на захоронение умерших животных направят около 4 миллионов рублей. Мэрия опубликовала на портале госзакупок заявку на поиск подрядчика. Начальная цена составляет 3 миллиона 940 тысяч 600 рублей.

- Выполнение работ по подбору и утилизации павших безнадзорных животных (собак, кошек, дельфинов) в Лазаревском внутригородском районе в 2023–2024 годах, — сообщается в соответствующем документе.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, после обнаружения трупов животных подрядчик обязан обратиться в «ГБУ Ветеринарии города Сочи». Специалисты выдадут документ о смерти животного и тогда труп можно будет забрать для утилизации.

Погибших кошек, собак и дельфинов подрядчик будет перевозить в одноразовых пакетах. К тому же, специалисты обязаны подтверждать факт своей работы фотоотчетом.

Прием заявок уже завершили, итоги подведут 3 апреля.