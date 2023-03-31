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НовостиПроисшествия31 марта 2023 7:05

Двое приезжих украли из багажника жителя Краснодара сумку с 15 млн рублей

Полицейские задержали подозреваемых
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/mvd23krasnodar

Фото: t.me/mvd23krasnodar

В полицию Краснодара обратился местный житель. Мужчина рассказал, что припарковал машину возле торгового центра, а когда вернулся, обнаружил, что из багажника пропала сумка с наличностью в 15 млн рублей.

- Полицейские выехали на место, осмотрели машину, следов взлома не обнаружили. После проверки выяснилось, что к пропаже денег причастны 47-летний житель Волгограда и 39-летний приезжий из Воронежа, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Сотрудники МВД находились в служебной командировке и задержали воров по месту их проживания, после чего доставили в Краснодар для дальнейшего разбирательства. В настоящее время мужчины заключены под стражу.