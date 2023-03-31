Сочи занял третье место по популярности для отдыха в коттеджах

Цена за одну ночь с человека составляет 6,4 тысячи рублей.

Сервис бронирования отелей и квартир выяснил, какие направления популярны среди россиян для отдыха в коттеджах в апреле. Выяснилось, что Сочи занимает третье место. Курорт выбирают 13% туристов. Чаще всего путешественники бронируют коттедж на шесть день. Цена за одну ночь с человека составляет 6,4 тысячи рублей.

- Первое место занял Пятигорск. На его долю пришлось 18% всех апрельских бронирований коттеджей. На втором месте Одинцово (Московская область). Там коттеджи забронировали 17% путешественников, - сообщили в пресс-службе сервиса бронирования отелей и квартир.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, среди россиян также популярны такие направления, как Карелия, Крым, Адыгея, Ленинградская область. В ТОП-10 вошли Сортавала, Феодосия, Суздаль, Каменномостский, Борисово, Архыз и Калининград.