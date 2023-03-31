Новые перспективы женского лидерства

Участницы программ в командах уже разработали и воплощают 122 социальных проекта, Фото: Архив "КП"

В 2020 году Мастерская управления «Сенеж» - образовательный центр президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Советом Евразийского Женского форума при Совете Федерации фактически первой запустила программу «Женщина-лидер». Теперь она стала международной.

Своей целью создатели образовательной программы «Женщина-лидер» ставили обучение активных и успешных женщин-лидеров современным управленческим навыкам и компетенциям, усиление роли женщин в решении значимых социально-экономических задач через формирование и развитие сообществ и их вовлечение в реализацию и патронаж социальных проектов.

- Сегодня важно, чтобы как можно больше женщин имели возможность получать дополнительное образование для раскрытия и развития своего лидерского потенциала. Женщинам нужно активнее продвигать свою повестку, увереннее выступать в различных лидерских и образовательных программах, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (в Краснодаре 91.0 ФМ) проректор Мастерской управления «Сенеж», где реализуется программа, Мария Афонина.

- При этом мне кажется, и многие коллеги, занимающиеся темой женского лидерства, это тоже отмечают, что ключевая сложность для женщин России не в уровне зарплат, в отсутствии равного доступа к образованию или профессиональному развитию, а в уверенности в себе. Очень часто не хватает поддержки со стороны родных, если женщина ставит профессиональное развитие в качестве одного из приоритетов, нет уверенности в своих силах и недостаточно примеров в окружении, - сообщила Мария Афонина.

Поддержка близких и устранение стереотипов относительно роли и возможностей женщин в современных условиях – все это поможет самореализации, воплощению проектов. Будет способствовать движению вперед, реализации своего потенциала.

Поэтому важно, чтобы как можно больше женщин имели возможность получать дополнительное образование для раскрытия и развития своего лидерского потенциала. Женщинам нужно активнее продвигать свою повестку, увереннее выступать в различных лидерских и образовательных программах.

За почти 2,5 года проведения Программы в ней приняло участие более 759 слушательниц из почти всех регионов России и 18 стран мира. Среди участниц есть предпринимательницы, руководители общественных организаций, ресурсных центров и некоммерческих организаций, представительницы федеральных органов исполнительной власти и региональных властей, директора крупных корпораций и компаний, депутаты, руководители образовательных и медицинских учреждений.

Участницы программ в командах уже разработали и воплощают 122 социальных проекта, направленных на решение социально-значимых задач в стране.

Услышать интервью полностью вы можете сегодня в 13.00 в программе «Гость в студии» или после выхода на нашем сайте радио radiokp.ru.