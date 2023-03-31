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НовостиОбщество31 марта 2023 8:15

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 292 машины

За сутки паромы перевезли 310 автомобилей и 403 пассажира
Светлана ОВДЕЙ
Автомобили находятся на парковке в поселке Ильич Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Автомобили находятся на парковке в поселке Ильич Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в очереди на Керченскую паромную переправу стоит 292 машины. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки в Крым перевезены 310 автомобилей и 403 пассажира. Машины, ожидающие погрузку на паром, находятся на парковке в поселке Ильич.

- На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы, - уточнили в краевом оперштабе.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября. Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.