В Анапе поймали наркоторговца Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полицейские Анапы поймали 39-летнего наркоторговца. Мужчину заметили во время патрулирования в микрорайоне Алексеевский. Он подозрительно вел себя и что-то искал в земле.

- При проверке документов мужчина выбросил из кармана несколько свертков. Он попытался сбежать. Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Эксперты заключили, что в свертках находилось 30 грамм мефедрона. Их купил житель Геленджика для дальнейшей бесконтактной продажи в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Крымске.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.