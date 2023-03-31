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НовостиКарта Кубани31 марта 2023 8:16

Полицейские Анапы поймали 39-летнего наркоторговца

Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе поймали наркоторговца

В Анапе поймали наркоторговца

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полицейские Анапы поймали 39-летнего наркоторговца. Мужчину заметили во время патрулирования в микрорайоне Алексеевский. Он подозрительно вел себя и что-то искал в земле.

- При проверке документов мужчина выбросил из кармана несколько свертков. Он попытался сбежать. Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Эксперты заключили, что в свертках находилось 30 грамм мефедрона. Их купил житель Геленджика для дальнейшей бесконтактной продажи в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Крымске.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.