Больница Апшеронского района Кубани получила новое эндоскопическое оборудование Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больница Апшеронского района Кубани получила новое эндоскопическое оборудование. Врачи провели с его помощью более 400 исследований. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Систему эндоскопической визуализации приобрели по нацпроекту. Отмечается, что аппарат помогает выявлять различные заболевания, в том числе язву, опухоли желудка и кишечника.

- Всего за два месяца обследовали более четырех сотен пациентов. Ранняя диагностика помогает своевременно начать лечение, а это залог успешного выздоровления пациента, - отметил главврач Апшеронской ЦРБ Светлана Лохачева.

Всего по нацпроекту районная больница получила более 200 единиц медоборудования