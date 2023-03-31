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НовостиОбщество31 марта 2023 8:35

Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов поблагодарил Галицкого за Японский сад

Новая очередь парка «Краснодар» открылась накануне
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
В Японский сад пускают по QR-коду

В Японский сад пускают по QR-коду

Фото: Галина КОПЫЛОВА

31 марта открылся Японский сад в парке «Краснодар», спонсором которого является миллиардер Сергей Галицкий. Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов, ныне депутат Госдумы, который находится в зоне СВО, поблагодарил мецената за благоустройство города.

- Близкие друзья прислали фотографии нового Японского сада в парке «Краснодар». Это, конечно, что-то потрясающее. Как и все то, за что берется замечательный человек и настоящий патриот Сергей Николаевич Галицкий. Огромные слова благодарности за то, что он не просто продолжает делать Краснодар лучше и ярче, но и создаёт определенные стандарты жизни, - написал в соцсетях Первышов.

Ранее корреспондент «Комсомолки» прогулялся по Японскому саду и узнал об интересных деталях новой локации. Подробнее по ссылке.