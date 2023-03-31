В Краснодаре с начала года отремонтировали 15 тротуаров Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре с начала года отремонтировали 15 тротуаров. Общая площадь обновленных участков достигает 530 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты подготовили план ремонта 29 участков общей площадью 4,7 тысячи кв. метров. В настоящее время просадку плитки устраняют на тротуаре по улице Красной от Длинной до Советской. Отмечается, что работы здесь выполнили более, чем на 50%. Завершить их планируют к концу апреля.

- Также в ближайшее время мы направим заявку в краевое министерство, чтобы выделили средства для строительства еще 33 участков тротуаров, - сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Краснодаре обновляют пять улиц - Дзержинского, Орджоникидзе, Думенко, Ленина и Кавказскую. Работы в ближайшее время начнут и на тротуарах по улицам Длинной, Спортивной и Советской.

При реконструкции семи дорожных участков специалисты построят тротуары протяженностью около семи километров. Сейчас в Краснодаре, в частности, продолжают ремонт по улицам Ратной Славы, Циолковского, Домбайской, Александровской, Зиповской, Симферопольской и Тополиной.