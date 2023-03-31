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НовостиОбщество31 марта 2023 9:07

Добровольцы СВО выступят на параде Кубанского казачьего войска

Мероприятие пройдет 29 апреля на Главной городской площади
Светлана ОВДЕЙ

В Краснодаре 29 апреля состоится парад Кубанского казачьего войска. В том числе участниками мероприятия станут добровольцы, выполняющие боевые задачи в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Парад Кубанского казачьего войска посвящен принятию закона «О реабилитации репрессированных народов и казачества». Мероприятие пройдет на Главной городской площади Краснодара. Из представителей Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Абхазии сформируют 70 расчетов. Они поучаствуют в молебне во главе с митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Григорием.

Казаки взвода Почетного караула пронесут регалии и реликвии Кубанского казачьего войска вдоль фронта парадных расчетов. А в финале участники возложат памятные гирлянды к Вечному огню на Всесвятском кладбище.

- В нынешнем году участниками парада станут сотни ветеранов боевых действий, в том числе сформируем парадный расчет из добровольцев, которые первыми пройдут по главной площади столицы Кубани. После торжественных мероприятий они отправятся выполнять поставленные задачи по защите нашей страны, - отметил войсковой атаман Александр Власов.

Уточняется, что всего на параде выступят более трех тысяч казаков, представителей кадетских корпусов и Союза казачьей молодежи Кубани.