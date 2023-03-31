Сочи по-прежнему будет основным городом спроса среди покупателей элитного жилья в России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сочи попал в рейтинг городов мира с самым дорогим элитным жильем. Курорт занял третье место. А вот возглавил ТОП - Монако. Здесь за 1 млн долларов можно купить элитную квартиру площадью 17 “квадратов”. Второе место занял Гонконг.

В Сочи же за 1 млн долларов можно купить квартиру площадью 29 квадратных метров. Кстати, в Нью-Йорке купить элитную квартиру намного выгоднее. За эти же деньги можно приобрести объект площадью 33 “квадратов”. При этом квартиры в Париже, Лондоне, Дубае также дешевле, чем в Сочи.

- Сочи по-прежнему будет основным городом спроса среди покупателей элитного жилья в России. К элитным квартирам относятся только четыре комплекса на курорте, в которых на конец прошлого года в продаже было чуть более 100 апартаментов, - рассказали специалисты по недвижимости.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, диапазон цен за один “квадрат” в Сочи варьируется от 1,4 до 4,2 млн рублей.