Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 марта 2023 9:34

Сквер «Стерео» в Сочи благоустроят до конца года

Здесь установят современное освещение и уличную мебель
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В рамках реконструкции сквера авторы проекта планируют увеличить площадь озеленения и создать сад круглогодичного цветения,

В рамках реконструкции сквера авторы проекта планируют увеличить площадь озеленения и создать сад круглогодичного цветения,

В Сочи продолжают благоустраивать сквер «Стерео». Все работы планируют завершить до конца 2023 года.

- В рамках реконструкции сквера авторы проекта планируют увеличить площадь озеленения и создать сад круглогодичного цветения, - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в сквере планируют обустроить водный объект, установить систему автополива и выполнить комфортную пешеходную зону из розового гравия. К слову, здесь также установят современное освещение и уличную мебель.