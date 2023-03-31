Сквер «Стерео» в Сочи благоустроят до конца года

В рамках реконструкции сквера авторы проекта планируют увеличить площадь озеленения и создать сад круглогодичного цветения,

В Сочи продолжают благоустраивать сквер «Стерео». Все работы планируют завершить до конца 2023 года.

- В рамках реконструкции сквера авторы проекта планируют увеличить площадь озеленения и создать сад круглогодичного цветения, - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в сквере планируют обустроить водный объект, установить систему автополива и выполнить комфортную пешеходную зону из розового гравия. К слову, здесь также установят современное освещение и уличную мебель.