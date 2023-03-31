Болельщики баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» 16 часов стоят в пробке в Ростовской области

Из-за сильного снегопада в Ростовской области образовалась многокилометровая пробка Фото: t.me/golubev_vu

В Ростовской области второй день водителям приходится стоять в глухой пробке. Дорожный затор растянулся на несколько километров по трассе М-4 «Дон» из-за резкого снегопада. Многие люди оказались в ловушке без еды и воды.

В многокилометровой пробке оказались и болельщики баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань». По пути в Нижний Новгород они уже 16 часов стоят в автомобильной колонне под Шахтами.

- Мы продолжаем стоять в пробке на трассе М-4 «Дон». Стоим уже 16 часов, вода, еда есть, солярка тоже пока есть, - делятся болельщики. - Метель уже стихла, встречную полосу расчистили прям до асфальта, но пока никакого реверсивного движения не видно.

Несмотря на глухую пробку, они не теряют оптимизма и верят, что успеют добраться и поддержать команду.

- У нас все в порядке, стараемся поддерживать оптимистичные настроения в коллективе. Намерены ехать в Нижний, поддерживать команду. Вперед, Локо! – говорят болельщики.

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» сыграет с «Пари Нижний Новгород» уже 31 марта. Встреча 1/4 финала в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ начнется в 19:30 на стадионе Нагорный.